В Сумах поймали наркодилера За сутки полицейские разоблачили наркосбытчика и четырех жителей области в хранении марихуаны и психотропов.

Патрулируя улицы города Сумы, в поле зрения полиции попали сразу несколько местных жителей. Мужчины при появлении полицейских пытались быстро обойти правоохранителей и изменить направление движения. Когда их остановили, чтобы проверить, при личном досмотре вещей и одежды проявляли три свертка с марихуаной и пакет с амфетамином, общим весом около 40 граммов.

Еще одного «любителя» марихуаны обнаружили в Сумском районе. Им оказался 53-летний мужчина, у которого участковый нашел бумажный сверток с наркотическими веществами. По словам их владельца, марихуану хранил для себя, которую длительное время употребляет.

Но если предыдущие злоумышленники хранили наркотики для собственного употребления, 20-летний сумчанин решил их сбывать.

Все изъятое работники полиции направили на экспертное исследование. А в отношении мужчин открыли соответствующие уголовные производства за сбыт и хранение наркотиков по ст. 307 и 309 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание от ограничения или лишения свободы сроком до трех лет или даже до восьми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.