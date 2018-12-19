Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2250

В Сумах поймали наркодилера

За сутки полицейские разоблачили наркосбытчика и четырех жителей области в хранении марихуаны и психотропов.

Патрулируя улицы города Сумы, в поле зрения полиции попали сразу несколько местных жителей. Мужчины при появлении полицейских пытались быстро обойти правоохранителей и изменить направление движения. Когда их остановили, чтобы проверить, при личном досмотре вещей и одежды проявляли три свертка с марихуаной и пакет с амфетамином, общим весом около 40 граммов.

Еще одного «любителя» марихуаны обнаружили в Сумском районе. Им оказался 53-летний мужчина, у которого участковый нашел бумажный сверток с наркотическими веществами. По словам их владельца, марихуану хранил для себя, которую длительное время употребляет.

Но если предыдущие злоумышленники хранили наркотики для собственного употребления, 20-летний сумчанин решил их сбывать.

Все изъятое работники полиции направили на экспертное исследование. А в отношении мужчин открыли соответствующие уголовные производства за сбыт и хранение наркотиков по ст. 307 и 309 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание от ограничения или лишения свободы сроком до трех лет или даже до восьми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

02.01.2019 09:47

Ночью патрульные задержали наркомана с металлоломом

Около 4 часов утра на улице Люблинской экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который резко ускорил шаг, увидев автомобиль полицейских....

На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины
29.12.2018 21:02

На Закарпатье взяли под стражу наркоагрария с Сумщины

На Закарпатье взят под стражу житель Сумщины, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ....

Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)
29.12.2018 14:48

Закарпатские полицейские обнаружили нарколабораторию на Сумщине (видео)

Полиция Закарпатья провела санкционированный судом обыск квартиры жителя Сумской области, который проходит на Закарпатье по уголовному производству по наркопреступлению....

27.12.2018 17:14

На Сумщине раскрыли шесть наркопреступлений

За прошедшие сутки полицейские разоблачили шесть жителей области в хранении наркотиков....

Сумские копы задержали двух наркодилеров
26.12.2018 11:44

Сумские копы задержали двух наркодилеров

Патрульные задержали двух мужчин с большим количеством вероятно наркотического вещества....

Новости

В Сумах лифт «зажевал» трехмесячного мальчика (обновляется)
02.01.2019 18:38
В Сумах поймали наркодилера
Сегодня 11:22
Сегодня в Сумах пройдет вечер памяти Высоцкого
Сегодня 11:19
На Сумщине объединили два избирательных участка в один
Сегодня 11:15
В Сумах состоялись Всеукраинские соревнования по судомодельному спорту
Сегодня 10:42
Конотопчанин зарезал сына сожительницы
Сегодня 10:11
На Сумщине копы остановили пьяного водителя джипа
Сегодня 10:04
Глава Сумского облсовета выразил соболезнования семье погибшего в лифте малыша
Сегодня 09:54
На начальника сумской колонии составили протокол о коррупции
Сегодня 09:35
За ночь коммунальщики «осушили» лужу в центре Сум
Сегодня 09:01
Різдвяний гастрофест «Слобожанські смаки» запрошує сумчан
Сегодня 08:54
Сумы присоединились к акции одновременного выполнения колядки "Новая радость стала"
Сегодня 08:12
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.