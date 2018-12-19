В Путивле столкнулись МАЗ с прицепом и «Лада»: пострадал водитель легковушки

ДТП произошло по ул. Богдана Хмельницкого в 17.00 в Путивле. Там 42-летний водитель автомобиля «МАЗ-53366» с прицепом не выбрал безопасную скорость движения и допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21713» под управлением 28-летнего мужчины. В результате столкновения последний получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга и был госпитализирован в Путивльскую центральную районную больницу.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение потерпевшему» Уголовного кодекса Украины и начали следствие.
А правоохранители обращаются ко всем водителям и участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и личной безопасности, учитывать состояние проезжей части дороги при неблагоприятных погодных условиях, не допускать превышения скорости на автодорогах, не совершать опасных маневрирования и соблюдать дистанцию, быть внимательными и и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
3 декабря, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Белопольское шоссе....
В результате ДТП в Сумах повреждено шесть транспортных средств....
Сегодня, 3 января, около 7:00 утра в Конотопе на улице Свободы с рельсов сошел трамвай....
В результате наезда трактора на 29-летнего мужчину, последний погиб....
В 19.55 движение по Курскому мосту в Сумах возобновили....