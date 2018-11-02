В центре города копы остановили вооруженного сумчанина За минувшие сутки работники полиции Сумской области обнаружили четыре преступления, где «фигурировало» незаконна оружие.

В Сумах на улице Ильинской работники Управления патрульной полиции остановили 31-летнего мужчину, у которого в ходе проведения личного досмотра обнаружили пистолет «Эрма» для отстрела патронов травматического действия.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы.

При проведении неотложного обыска по месту жительства 32-летнего мужчины работники Тростянецкого отделения полиции обнаружили предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1, и запал УЗРГМ-2. Боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу. Правоохранители выясняют, где мужчина приобрел гранату и с какой целью хранил.

В пгт Великая Писаревка во время личного досмотра 30-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли кастет.

Еще один кастет был изъят полицейскими города Ахтырки у 35-летнего жителя села Подлозиевка. Обоим любителям ходить по улицам с холодным оружием в карманах согласно ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины может грозить штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.