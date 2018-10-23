Завтра в Сумах проведут финал детского конкурса цифрового искусства Детская студия Martian Teapots и образовательное пространство Роint #eduspace 5 января организуют презентацию конкурсных работ в области цифрового искусства и выбор лучших из них.

Это уже третий конкурс студии. Для участия в нем подано более полутора десятков заявок по следующим номинациям: компьютерная игра, анимация, видеоролик, 3d-модель, постер, стикеры Telegram.

Также запланированы выступления от it-профи:

- Type designer Дмитрий Растворцев: "Из глубин";

- Game programmer at Red Beat (Kyiv, UA) Александр Шаповал: «Самое важное в программировании";

- 3D Artist Роман Матлов: "Zbrush. Цифровой пластилин".

Конкурс является открытым для всех желающих. Организаторы приглашают детей и родителей на финальное шоу 5 января в 14:00 в помещении образовательного пространства Роint #eduspace по адресу: ул. Харьковская 3/2. Телефон: 099-711-01-98.