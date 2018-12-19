Городские власти считают, что пони в детском парке Сум не эксплуатируют Получила ответ городских властей онлайн-петиция Эксплуатация животных в качестве аттракционов в детских парках!».

«Мы живем в том времени, когда эксплуатация животных в качестве своего финансового обеспечения звучит и выглядит просто абсурдно! Эта «картина» посреди парка: бедные замученные животные в жару каждый день возят на себе сотни детей. А любящие родители, усаживая на несчастных животных своих детей, каждый раз поддерживают рабство животных! Этого в нашей стране быть не должно! Мы должны защищать животных. Поэтому самое время поддержать петицию о запрете эксплуатации животных в качестве аттракционов. Лучше пусть построят новые аттракционы, яркие качели и парки развлечений для детей», - писал автор петиции Марченко Виталий Юрьевич.

Ответ на электронную петицию получен с многомесячным опозданием:

«Коммунальное предприятие «Сумыкоммунинвест» Сумского городского совета сообщает, что на территории детского парка «Сказка» есть аттракцион, в котором задействован пони (это только в период времени с мая по сентябрь). Данное животное находится в собственности ФЛП Евтушенко А.А., который арендует в парке помещения для пони, содержит его в соответствии с санитарными правилами и другими нормами по содержанию животных. Так, животное проходит все медицинские осмотры у ветеринарного врача, о чем есть соответствующие документы, получает достаточно воды, еды и обеспечена условиями жизни для животных, соответствующие их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям.

ФЛП Евтушенко А.А. никоим образом не нарушает Правил использования животных в зрелищных мероприятиях (утвержденных Министерством аграрной политики Украины) и ЗУ «О защите животных от жестокого обращения».