На Сумщине поймали магазинную воровку Чтобы полакомиться вкусностями в виде трех банок красной икры и 10 плиток шоколада, 30-летняя жительница Тростянца решила их украсть с полок местного супермаркета.

В полицию Тростянецкого отделения полиции обратились работники местного магазина и сообщила о краже товара на сумму в 600 гривен. По словам продавщицы, злоумышленницу зафиксировала камера видеонаблюдения, видеозапись которой передала правоохранителям.

Во время просмотра записей один из сотрудников полиции узнал местную 30-летнюю женщину, которую разыскали и допросили. В содеянном она созналась и рассказала, что зайдя в магазин, на полке увидела «вкусности», которые дорого стоили, поэтому решила их украсть. Икру и шоколад спрятала под одеждой и вышла из магазина, не уплатив за товар.

В отношении женщины в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает уплату большого штрафа, или даже заключение сроком до трех лет. В ходе досудебного расследования подозреваемого продолжать проверять на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений в городе, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.