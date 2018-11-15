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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14

В сумском суде закончились судьи, которые могли бы слушать дело о взятке судье Коваленко

Сегодня, 4 января, уже третья коллегия судей Заречного райсуда Сум заявила самоотвод по делу по обвинению судьи Хозяйственного суда в Сумской области, его бывшего главы Александра Коваленко.

Заречный райсуд будет просить изменить подсудность дела. Из-за самоотводов трех коллегий судей в Заречном райсуде закончились судьи, которые могли бы слушать дело их коллеги. Поэтому суд сейчас готовит представление в апелляционный суд об изменении подсудности.

Мотивами отказа от рассмотрения дела является то, что Специализированная антикоррупционная прокуратура собирала информацию о судьях Заречного суда и их возможных связях с судьей Коваленко. Судьи считают это вмешательством в их деятельность. В связи с этим, кроме самоотводов, обращаются к генпрокурору и Высшему совету правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность.

Напомним Александра Коваленко обвиняют в просьбе предоставить для себя неправомерную выгоду в особо крупном размере за совершение в интересах того, кто предлагает неправомерную выгоду действий с использованием предоставленной ему власти (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч .2 ст.15 ч.4 ст. 368 УК Украины.

Право Александр Коваленко
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