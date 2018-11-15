В сумском суде закончились судьи, которые могли бы слушать дело о взятке судье Коваленко

Заречный райсуд будет просить изменить подсудность дела. Из-за самоотводов трех коллегий судей в Заречном райсуде закончились судьи, которые могли бы слушать дело их коллеги. Поэтому суд сейчас готовит представление в апелляционный суд об изменении подсудности.
Мотивами отказа от рассмотрения дела является то, что Специализированная антикоррупционная прокуратура собирала информацию о судьях Заречного суда и их возможных связях с судьей Коваленко. Судьи считают это вмешательством в их деятельность. В связи с этим, кроме самоотводов, обращаются к генпрокурору и Высшему совету правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность.
Напомним Александра Коваленко обвиняют в просьбе предоставить для себя неправомерную выгоду в особо крупном размере за совершение в интересах того, кто предлагает неправомерную выгоду действий с использованием предоставленной ему власти (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч .2 ст.15 ч.4 ст. 368 УК Украины.
Сегодня, 22 ноября, началось подготовительное заседание по делу экс-главы Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко, которого обвиняют в коррупции....
Сегодня, 22 ноября, должно было состояться подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению экс-главы, а ныне просто судьи Хозяйственного суда...
Сегодня, 22 ноября, в Заречном районном суде Сум на 13.00 назначено подготовительное судебное заседание по судье Хозяйственного суда Сумской области...
В Заречный райсуд поступил обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Сумской области....
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинение судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в получении неправомерной выгоды....