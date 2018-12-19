В Сумах маршрутки рассыпаются на ходу Сумчане просят проверить техническое состояние всех маршруток в городе.

Петиция «Маршрутные такси (сколько можно терпеть?)» с таким требованием зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«03.01.2019г в 18.15 еду в маршрутном такси №2 с работы и, не доезжая 30 метров до остановки "Сумское НПО" (Т-образный перекресток ул. Металлургов и Горького), что-то очень сильно начинает стучать. Прошу заметить, маршрутка забита до отказа, о табличке с количеством пассажиров можно забыть. Что-то очень сильно начинает греметь и стучать по днищу маршрутки. Маршрутка начинает глохнуть, а у пассажиров начинается паника... Мы проезжаем еще пару десятков метров (как раз до остановки), и маршрутка полностью останавливается. Водитель же, естественно, отдает деньги и высаживает пассажиров, но, когда я вышел из маршрутки у меня произошёл шок: сзади лежит кусок ходовой части (здоровенная труба около 2 метров).

1) Прошу создать комиссию для проверки всех частных маршрутных такси (маршруток), в частности проявить особое внимание к маршруту №2 и №23, так как маршрутки данных рейсов в очень ужасном состоянии (Для меня остается загадкой как такие ТС проходят ТО).

2) Привлечь к ответственности лиц, допустивших выход на маршрут такого транспорта, у которого днище сыпется.

3) Я боюсь даже представить, если бы в маршрутке началась паника, вполне могли бы быть жертвы (давка), в связи с этим прошу рассмотреть соблюдаемость набора количества пассажиров соответствующему транспортному средству (раньше штрафовали перевозчиков, сейчас почему-то нет)» - пишет автор петиции Благодырь Федор Игоревич.