Как будет ездить коммунальный транспорт на Рождество

7 января (понедельник) троллейбусы и автобусы КП «Электроавтотранс» будут курсировать по расписанию выходного дня. Планируйте маршрут поездок на рождественские праздники с учетом изменений, сообщили в КП.
В Сумах голосуют за ввод нового коммунального маршрута на ул. Троицкой....
Это связано с переносом рабочих дней на субботы....
На сайте Сумского горсовета опубликован проект решения «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров...
Об этом сегодня, 3 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Сум Александр Лысенко....
В связи с ухудшением погодных условий, повлекших гололед на дорогах города, троллейбусы и автобусы КП «Электроавтотранс» работают с ограничением скорости...