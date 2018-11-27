Как будет ездить коммунальный транспорт на Рождество На Рождество коммунальный транспорт будет ездить по графикам выходного дня.

7 января (понедельник) троллейбусы и автобусы КП «Электроавтотранс» будут курсировать по расписанию выходного дня. Планируйте маршрут поездок на рождественские праздники с учетом изменений, сообщили в КП.