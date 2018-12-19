Электромеханика «Горсумылифта» отпустили под домашний арест Сегодня, 4 января, в Ковпаковском районном суде г. Сумы рассматривалось ходатайство прокуратуры о мере пресечения 40-летнему мастеру-электромонтеру лифтов ООО «Горсумылифт» Сергею Шубенко.

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка) УК Украины и ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Прокуратура просила взять его под стражу, пишет sumy.today.

В его функциональные обязанности входит обслуживание и ремонт лифтов. По данным следствия, г-н Шубенко 28 декабря самовольно осуществил вмешательство в систему лифта, из-за чего подъемник стал двигаться с открытыми дверями. Он подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Судья Фоменко попросила обосновать, почему именно так тяжело мера пресечения просит следователь. Тот считает, что электромеханик может влиять на свидетелей путем угроз, уничтожить документацию. Скрываться от следствия. Просит не определять размер залога.

Подозреваемый просит не применять такую меру пресечения. По его словам, ни на кого повлиять не сможет, документы уничтожить в организации ему не дадут. Проживает с матерью, у которой перелом бедра. У него двое детей 13 и 14 лет, которым он платит алименты. Он говорит, что перемычку ставил, но на время ремонта. После его завершения перемычку снял и кабели с изолировал. Ранее он был не осужден. Работает в «Горсумылифти» с лета 2017 года.

Он едва говорит, вчера у него повышалось давление. Однако на предложение судьи вызвать медиков отказался. Он считает, что его действия не могли привести к этой трагедии.

В материалах дела содержатся обращения жителей за прошлый год о неудовлетворительной работе злосчастного лифта.

Диспетчер за полтора часа до трагедии сообщала электромеханику Шубенко, что лифт в этом подъезде работает с открытыми дверями. Подозреваемый эту информацию получил, но не отреагировал. Его защитник считает, что сообщение диспетчера может свидетельствовать о том, что в машинное отделение могла проникнуть посторонний человек.

Следственная судья Фоменко отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о заключении под стражу Сергея Шубенко, который отвечал за техническое состояние лифта-убийцы. Доводы прокуратуры о наличии рисков суд считает необоснованными.

Зато ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста с 21.00 до 7.00 до 24 марта.