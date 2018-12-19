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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46102

Копы задержали двух сумчан с наркотой

3 января, около 13 часов, патрулируя улицу Героев Крут, патрульные обнаружили двух мужчин, которые нарушали общественный порядок.

Во время общения граждане заметно нервничали. В дальнейшем, после вопроса о запрещенных предметах или веществах, они начали вести себя агрессивно и пытались покинуть место происшествия.

Инспекторы провели в отношении них поверхностную проверку. У 39-летнего сумчанина патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с вероятно наркотическим веществом, похожим на каннабис, и устройство для его употребления, а у его 32-летнего товарища 9 полиэтиленовых пакетиков и 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения, вероятно также каннабисом, и 8 таких же пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователь изъял указанные вещества для направления на экспертизу.

По данному факту в отношении каждого из мужчин следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

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