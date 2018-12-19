Копы задержали двух сумчан с наркотой

Во время общения граждане заметно нервничали. В дальнейшем, после вопроса о запрещенных предметах или веществах, они начали вести себя агрессивно и пытались покинуть место происшествия.
Инспекторы провели в отношении них поверхностную проверку. У 39-летнего сумчанина патрульные обнаружили полиэтиленовый пакетик с вероятно наркотическим веществом, похожим на каннабис, и устройство для его употребления, а у его 32-летнего товарища 9 полиэтиленовых пакетиков и 2 бумажных свертка с веществом растительного происхождения, вероятно также каннабисом, и 8 таких же пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Следователь изъял указанные вещества для направления на экспертизу.
По данному факту в отношении каждого из мужчин следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
За сутки полицейские разоблачили наркосбытчика и четырех жителей области в хранении марихуаны и психотропов....
Около 4 часов утра на улице Люблинской экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который резко ускорил шаг, увидев автомобиль полицейских....
На Закарпатье взят под стражу житель Сумщины, подозреваемый в незаконном изготовлении и сбыте наркотических веществ....
Полиция Закарпатья провела санкционированный судом обыск квартиры жителя Сумской области, который проходит на Закарпатье по уголовному производству по наркопреступлению....
За прошедшие сутки полицейские разоблачили шесть жителей области в хранении наркотиков....