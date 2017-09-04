В Сумах вместо незаконной вывески «Батькивщины» появилась цитата Чорновола

«Борьба против вывески "Батькивщины" над мемориальной доской Чорновола в Сумах увенчалось вот такой полупобедой.
Вместо названия партии - цитата Вячеслава Максимовича. Для Сумской областной организации "Молодого Народного Руха" это стало сюрпризом. С ними переговоров так никто и не вел, но мы это расцениваем как шаг навстречу здравому смыслу.
Конечно, против цитаты мы бороться не будем. Останется ли вывеска, является ли она законной и эстетичной - теперь вопрос к архитектуре и к сумчанам. Хочу спросить у друзей, как вам такой вариант?» - написал А.Рыбалко.
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