В Сумах вместо незаконной вывески «Батькивщины» появилась цитата Чорновола Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава «Молодого народного руха» Андрей Рыбалко.

«Борьба против вывески "Батькивщины" над мемориальной доской Чорновола в Сумах увенчалось вот такой полупобедой.

Вместо названия партии - цитата Вячеслава Максимовича. Для Сумской областной организации "Молодого Народного Руха" это стало сюрпризом. С ними переговоров так никто и не вел, но мы это расцениваем как шаг навстречу здравому смыслу.

Конечно, против цитаты мы бороться не будем. Останется ли вывеска, является ли она законной и эстетичной - теперь вопрос к архитектуре и к сумчанам. Хочу спросить у друзей, как вам такой вариант?» - написал А.Рыбалко.