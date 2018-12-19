Директора «Горсумылифта» суд тоже отпустил под домашний арест

Ему инкриминируется ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель ребенка) УК Украины, а также ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины, пишет sumy.today.
В начале судебного заседания защитой было подано ходатайство об избрании меры пресечения в закрытом судебном заседании в связи с разглашением конфиденциальной информации. Суд отказал в удовлетворении такого ходатайства.
Прокурор просил избрать меру пресечения именно в виде содержания под стражей, аргументируя свою позицию возможностью подозреваемого скрываться от следствия, влияния на свидетелей и уничтожения или повреждения документов.
Сам директор предприятия просил другую меру пресечения, потому что он единственный работающий в семье и имеет на иждивении мать с очень редким заболеванием, которая проживает одна в другом городе и нуждается в его помощи. Также руководитель жаловался на состояние своего здоровья и возможное его ухудшение во время содержания под стражей. Защита подозреваемого просила меру пресечения в виде домашнего ареста или личных обязательств.
Вместо содержания под стражей следственный судья Ольга Котенко назначила домашний арест, запретив покидать место жительства с 22:00 по 6:00 до 26 февраля.
Напомним другому подозреваемому, электромонтеру ООО «Горсумылифт» Сергею Шубенко также избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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