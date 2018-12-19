"Сумы" остались без тренера, игроков и сотрудников Есть опасения, что самые худшие прогнозы относительно будущего "Сум" подтвердятся.

FootBoom выяснил, почему.

Несколько месяцев команда играла без зарплаты и премиальных, из-за экономии средств вынуждена была переехать в Ахтырку, где аренда стадиона намного дешевле, чем в областном центре. К концу первой части сезона некоторые игроки, разочаровавшись в "светлом будущем", разъехались по домам. Достаточно сказать, что в заявке "Сум" в матче 18-го тура с "Металлистом 1925" (1:3) значилось всего 14 исполнителей, из которых двое - вратари.

Но и это еще не все. Не дожидаясь окончания осени, покинул "Сумы" главный тренер Сергей Золотницкий, чуть раньше сие сделал его ассистент Александр Мартюк. В их отсутствие действиями команды с лавки руководил начальник Руслан Назаренко, состав назначал самый опытный игрок - 38-летний голкипер Артем Штанько.

После этой игры пошла волна увольнений. Футболисты стали рассчитываться, по собственному желанию ушел начальник команды, другие сотрудники. Поговаривают, нынче в клубе остались только директор и бухгалтер. Больше по факту - никого.

Но самое печальное, что у "Сум" нет ни спонсора, ни президента, ни средств к существованию. На одиннадцатом году своего "перерождения" команда вновь рискует исчезнуть с футбольной карты страны...

Напомним, что после осенней части нынешнего сезона "Сумы" занимают 11-е место в турнире первой лиги.