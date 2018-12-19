На рынке участковые обнаружили пьяного с наркотиками в кармане

Во время отработки местного рынка, участковые офицеры полиции заметили мужчину, который был «навеселе» и приставал к прохожим. Его пригласили в полицейскую станцию для составления на него административного протокола, а во время поверхностного осмотра нашли у него наркотики.
«В кармане 38-летний мужчина хранил три коробки с сухим веществом, похожим на марихуану, - рассказывает Сергей Дорошенко, начальник сектора превенции Шосткинского отдела полиции. - Полицейские его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам чего будет принято соответствующее решение».
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ». Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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