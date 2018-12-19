На Сумщине уголовник обокрал односельчанку Ранее судимый 38-летний мужчина вломился в хозяйство 75-летней пенсионерки и украл из ее дома чугунные плиты и колесники из печи отопления.

В Великописаревское отделение полиции обратилась 75-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее дом обокрали. По словам женщины, неизвестный украл три чугунные плиты из печи отопления и восемь чугунных колесников.

«На место происшествия выехали работников полиции. Во время проверки ранее судимых местных жителей заподозрили в краже 38-летнего мужчину, который недавно освободился из мест лишения свободы, - комментирует Алексей Брыль, вр.и.о. начальника Великописаревского отделения полиции. - Когда же его разыскали и допросили, он признался в содеянном. Правоохранителям мужчина пояснил, что из-за нехватки денег снова вернулся к кражам. Похищенное он в тот же день спрятал по месту своего проживания, а в дальнейшем продал местной женщине».

И хотя злоумышленник уже возместил убытки потерпевшей, по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. Ему грозит очередное наказание, которое предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.