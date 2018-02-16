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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4422

Куда звонить сумчанам, если на крыше сосульки

Сообщайте в Службу 1580 об опасных моментах с нависанием сосулек.

Коммунальные службы придут на помощь, обещают в департаменте инфраструктуры.

Общество Департамент инфраструктуры Сосульки

По тематике

03.01.2019 15:21

В Шостке на женщину упала сосулька

2 января на 53-летнюю жительницу Шостки упала сосулька....

30.10.2018 12:13

Департамент инфраструктуры отстоял бюджетные средства в споре с «Сумытеплоэнерго»

ПАО «Сумыоблэнерго» в апелляционной инстанции пыталось настоять на иске к Департаменту инфраструктуры Сумского городского совета....

28.03.2018 14:53

Сумские депутаты не смогли оценить работу директора департамента инфраструктуры

Сегодня, 28 марта, на сессии Сумского горсовета заслушали отчет о работе департамента инфраструктуры....

20.02.2018 10:54

Через ProZorro департамент инфраструктуры Сум сэкономил почти 7 миллионов

Департамент инфраструктуры города отчитался о проведении публичных закупок через электронную систему ProZorro в прошлом году....

16.02.2018 17:46

Все, что можем: сумчан просят остерегаться сосулек

Отдел по охране труда управления по труду Сумского горсовета призывает горожан остерегаться ледяных сосулек, которые образуются в результате перепадов температур...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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