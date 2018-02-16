Куда звонить сумчанам, если на крыше сосульки

Коммунальные службы придут на помощь, обещают в департаменте инфраструктуры.
2 января на 53-летнюю жительницу Шостки упала сосулька....
ПАО «Сумыоблэнерго» в апелляционной инстанции пыталось настоять на иске к Департаменту инфраструктуры Сумского городского совета....
Сегодня, 28 марта, на сессии Сумского горсовета заслушали отчет о работе департамента инфраструктуры....
Департамент инфраструктуры города отчитался о проведении публичных закупок через электронную систему ProZorro в прошлом году....
Отдел по охране труда управления по труду Сумского горсовета призывает горожан остерегаться ледяных сосулек, которые образуются в результате перепадов температур...