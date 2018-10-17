Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51280

Столичные полицейские задержали сумчанина за ограбление пенсионерки

Злоумышленник вырвал у женщины сумку и убежал. Однако правоохранители оперативно был задержан с вещами потерпевшей.

В дежурную часть Днепровского управления Киева от местной жительницы поступило сообщение о том, что на проспекте Павла Тычины ее ограбил неизвестный. По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что нападающий подошел к потерпевшей и вырвал из рук сумку с кошельком и мобильными телефонами.

«Пенсионерка указала направление движения, куда побежал преступник. Вскоре наряд патрульных разыскал и задержал мужчину. Им оказался 21-летний уроженец Сумской области, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений», - добавил Александр Кузьмин.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Право Ограбление

По тематике

02.01.2019 17:58

В Сумах полицейский поймал грабителя

С балкона собственной квартиры старший инспектор Управления кадрового обеспечения ГУНП Виталий Максименко увидел, как мужчина отобрал сумку у женщины и...

17.12.2018 16:51

В Ромнах полиция задержала рецидивиста, ограбившего фотографа и устроившего стрельбу

На Сумщине полиция задержала молодого человека, который подозревается в ограблении и причинении из пневматического оружия телесных повреждений....

30.10.2018 12:22

Двое задержанных накануне во время ограбления квартиры оказались серийными ворами

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум задержанным накануне во время неудачной попытки ограбления квартиры....

18.10.2018 17:48

В Сумах патрульные задержали грабителя с краденным телефоном

В Сумах патрульные задержали грабителя с телефоном, который находится в розыске с 2015 года....

17.10.2018 13:15

Полицейские Шостки поймали серийного вора

Многочисленные кражи из автомобилей, квартир, детской площадки и хранение наркотиков - вот неполный перечень преступлений, совершенных 21-летним жителем Шостки....

view counter
view counter

Статьи

Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
Вчера 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Сумщина−2018: здобутки області за рік
20.12.2018 14:11
Сумская область: социологический портрет региона
19.12.2018 19:40
Фермеры могут возродить село, но им нужна помощь государства
19.12.2018 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.