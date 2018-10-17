Столичные полицейские задержали сумчанина за ограбление пенсионерки

В дежурную часть Днепровского управления Киева от местной жительницы поступило сообщение о том, что на проспекте Павла Тычины ее ограбил неизвестный. По указанному адресу выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что нападающий подошел к потерпевшей и вырвал из рук сумку с кошельком и мобильными телефонами.
«Пенсионерка указала направление движения, куда побежал преступник. Вскоре наряд патрульных разыскал и задержал мужчину. Им оказался 21-летний уроженец Сумской области, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений», - добавил Александр Кузьмин.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
С балкона собственной квартиры старший инспектор Управления кадрового обеспечения ГУНП Виталий Максименко увидел, как мужчина отобрал сумку у женщины и...
На Сумщине полиция задержала молодого человека, который подозревается в ограблении и причинении из пневматического оружия телесных повреждений....
Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении двум задержанным накануне во время неудачной попытки ограбления квартиры....
В Сумах патрульные задержали грабителя с телефоном, который находится в розыске с 2015 года....
Многочисленные кражи из автомобилей, квартир, детской площадки и хранение наркотиков - вот неполный перечень преступлений, совершенных 21-летним жителем Шостки....