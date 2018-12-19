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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:241

В Сумах дебошир прямо в отделе полиции кинул стул в копа (видео)

Мужчину доставили в отдел полиции за драку. Однако тот не успокоился. И решил «продолжить» ее уже с работниками полиции.

Инцидент произошел сегодня, 5 января, в Сумах около часа ночи. В полицию позвонил 50-летний мужчина и пожаловался на своего приятеля, который после совместного употребления спиртного, начал драться.

«На вызов выехали сотрудники патрульной полиции. Они опросили участников конфликта, а самого дебошира доставили в Сумской отдел полиции, - комментирует Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. – Выяснилось, что это 43-летний житель Недригайловского района. В Сумы приехал на заработки. Однако, по словам очевидцев и его знакомых, больше пьянствовал, чем работал».

В отделе полиции мужчина вел себя достаточно агрессивно. И вместо того, чтобы успокоиться... швырнул стул в полицейского.

Его действия квалифицировали по ч.2 ст.345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право
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