Пьяная сумчанка ночью попала в аварию 4 января, около часа ночи, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Леваневского.

На месте ДТП инспекторы установили, что водитель автомобиля Mercedes Benz не соблюдала безопасной скорости и дистанции, после чего совершила столкновение с автомобилем ГАЗ.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Во время общения с 24-летней сумчанкой стражи порядка обнаружили, что она имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей женщина отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, к тому же она не имела при себе всех необходимых документов, которые должен иметь водитель транспортного средства.

Патрульные составили на нее административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.