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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:452

Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

Сегодня, 5 января, стартовал чемпионат области по хоккею.

В турнире принимает участие 12 команд, разбитые на две лиги – по шесть в каждой.

Высшая лига

ХК «Конотоп» - «Лидер» Белополье 2:4

ХК «Дружба» - ХК «Шостка» 5:5 (1-0б)

Первая лига

ХК «Сумы-04» - ХК «Ахтырка-Нефтегаз» 3:7.

ХК «Вороны» Сумы - ХК «Коровинцы» 2:2 (1-0б)

ХК «Ромны» - ХК «Бобры» Сумы 4:5

Спорт Хоккей
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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