Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

В турнире принимает участие 12 команд, разбитые на две лиги – по шесть в каждой.
Высшая лига
ХК «Конотоп» - «Лидер» Белополье 2:4
ХК «Дружба» - ХК «Шостка» 5:5 (1-0б)
Первая лига
ХК «Сумы-04» - ХК «Ахтырка-Нефтегаз» 3:7.
ХК «Вороны» Сумы - ХК «Коровинцы» 2:2 (1-0б)
ХК «Ромны» - ХК «Бобры» Сумы 4:5
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