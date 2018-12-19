В Сумах снова авария с троллейбусом

По предварительным данным, столкнулись троллейбус и легковушка. На месте работали патрульные. Подробности позже.
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