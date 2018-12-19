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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:261

В Сумах снова авария с троллейбусом

Сегодня, 5 января, на Курском проспекте произошло ДТП.

Эрика Шпанцева

По предварительным данным, столкнулись троллейбус и легковушка. На месте работали патрульные. Подробности позже.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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