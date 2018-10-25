В Сумах на горке в детском парке разбился подросток Вечером 5 января на горке в детском парке «Сказка» произошел несчастный случай.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Алексей Клочков.

«Парк Сказка, будьте осторожны и внимательны.

Гуляние и развлечение одно, но здоровье можно не вернуть.

Очень опасная горка, вчера около 18-00 забрали человека в тяжёлом состоянии...», - написал он.

«Подросток, горка в парке, сейчас она огромная, катаются все...

От копчика до головы там можно все отбить, если повезёт…» - добавил сумчанин.