В Сумах на горке в детском парке разбился подросток

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сумчанин Алексей Клочков.
«Парк Сказка, будьте осторожны и внимательны.
Гуляние и развлечение одно, но здоровье можно не вернуть.
Очень опасная горка, вчера около 18-00 забрали человека в тяжёлом состоянии...», - написал он.
«Подросток, горка в парке, сейчас она огромная, катаются все...
От копчика до головы там можно все отбить, если повезёт…» - добавил сумчанин.
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