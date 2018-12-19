В Сумах пожарные спасли бомжа в подвале

На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, возгорание произошло в подвальном помещении дома. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. При проведении разведки пожарные обнаружили 54-летнего мужчину без определенного места жительства, которого вывели из опасной зоны на свежий воздух на улицу.
В 18:10 пожар был локализован, предотвратив дальнейшее распространение огня, а в 18:26 - ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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