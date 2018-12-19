Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2629

На Сумщине спасатели вытащили скорую из сугроба

В течение вечера 5 января сотрудники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям трижды оказывали помощь водителям и пассажирам автомобилей, которые попали в снежные заносы на территории Сумщины.

В 17:06 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи бригаде экстренной медицинской помощи в Конотопском районе. Спецавтомобиль врачей съехал в кювет и застрял в с. Поповка.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного вездехода КрАЗ спасатели освободили автомобиль и отбуксировали на безопасный участок. Оттуда медработники вместе с больным отправились в райцентр.

В 18:51 отделения дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части отправилось из г.Бурынь в с. Красная Слобода, где вблизи населенного пункта на грунтовой дороге застрял внедорожник Mitsubishi L200, в котором вместе с водителем находилось двое детей.

Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок пути. Оттуда внедорожник отправился в направлении районного центра.

И уже в 19:44 лебединские спасатели получили очередное сообщение о необходимости помощи. Вблизи с. Ворожба силами отделения 18-й государственной пожарно-спасательной части было отбуксирован на безопасный участок пути из снежного заноса на грунтовой дороге легковушка FORD Mondeo, где находилось 2 человека.

Всего к операциям были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Статьи

Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
На идеологическом фронте украино-российской войны пополнение
26.12.2018 17:12
Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана?
26.12.2018 13:16
Місяць воєнного стану на Сумщині. Що змінилося та як це вплинуло на безпеку громадян?
26.12.2018 12:41
Что ждет нас в новом, 2019-м году? ®
26.12.2018 12:23
Александр Соколов: «Долг» в платежках за газ – очередное надувательство» ®
25.12.2018 16:13
Реформа ЖКХ: сумские итоги года
25.12.2018 15:42
В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций
25.12.2018 15:38
Сумщина−2018: здобутки області за рік
20.12.2018 14:11
Сумская область: социологический портрет региона
19.12.2018 19:40
Фермеры могут возродить село, но им нужна помощь государства
19.12.2018 16:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.