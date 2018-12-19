На Сумщине спасатели вытащили скорую из сугроба В течение вечера 5 января сотрудники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям трижды оказывали помощь водителям и пассажирам автомобилей, которые попали в снежные заносы на территории Сумщины.

В 17:06 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи бригаде экстренной медицинской помощи в Конотопском районе. Спецавтомобиль врачей съехал в кювет и застрял в с. Поповка.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного вездехода КрАЗ спасатели освободили автомобиль и отбуксировали на безопасный участок. Оттуда медработники вместе с больным отправились в райцентр.

В 18:51 отделения дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части отправилось из г.Бурынь в с. Красная Слобода, где вблизи населенного пункта на грунтовой дороге застрял внедорожник Mitsubishi L200, в котором вместе с водителем находилось двое детей.

Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок пути. Оттуда внедорожник отправился в направлении районного центра.

И уже в 19:44 лебединские спасатели получили очередное сообщение о необходимости помощи. Вблизи с. Ворожба силами отделения 18-й государственной пожарно-спасательной части было отбуксирован на безопасный участок пути из снежного заноса на грунтовой дороге легковушка FORD Mondeo, где находилось 2 человека.

Всего к операциям были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.