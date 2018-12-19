На Сумщине застрелили охотника Полиция Сумщины выясняет причины и обстоятельства гибели охотника

ЧП произошло на Конотопщине, сегодня около девяти утра. Во время охоты 37-летний житель одного из сел получил смертельное огнестрельное ранение в грудь и живот, и в результате скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили вызваны правоохранители, мужчина во время охоты самовольно перешел на другую позицию, не предупредив об этом никого из других охотников, за что и попал под выстрел своего приятеля.

На место происшествия немедленно выехали и работают следственно-оперативная группа полиции, участковый офицер и старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы. Предварительно установлено, что оба участника события имели необходимые разрешения на владение, хранение и использование охотничьего оружия, срок его регистрации не нарушены.

По факту совершенного открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности), в рамках которого окончательно выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Работники полиции вновь призывают граждан быть внимательными во время охоты, и напоминают правила безопасности во время коллективной охоты:

• На коллективной охоте от каждого участника нужны строжайшая дисциплина, точное знание и соблюдение правил безопасности и безоговорочное выполнение распоряжений и указаний руководителя охоты.

• Во время коллективной охоты должна быть хорошая видимость. Запрещается охота в сумерках, в тумане, при снегопаде.

• На коллективной охоте место стрелка сказывается особым знаком - "номером". Путем его наклонения влево или вправо указывается направление передвижения охотников после окончания отряда по оговоренному сигнала руководителя охоты.

• Категорически запрещается охотникам самовольно меняться номерами, менять место стоянки или идти с номера, не дождавшись сигнала окончания загона. С целью удобства стрельбы охотнику разрешается переместиться из номера на несколько шагов вправо или влево.

• Каждый охотник, стоящий на номере, должен знать направление размещения стрелковой линии и место нахождения своих соседей.

• Специальный сектор стрельбы образует угол не более 60-70 градусов по обе стороны от перпендикуляра, проведенного к стрелковой линии.

• Охотникам разрешается стрелять только по хорошо видимой дичи, которую закрывают ветви деревьев и кустарника, трава и др.

• Дробью, картечью и пулями из гладкоствольного охотничьего оружия разрешается стрелять на расстояние до 50 м.

• На коллективной охоте заряжать оружие разрешается только на указанном номере. Перед зарядкой следует убедиться, не попал в стволы снег, песок и др.

• Оружие следует разрядить перед уходом из номера. При переходах оружие следует нести на плече, на ремне, стволами вверх или вниз.

• Если коллективной охоте происходит переезд с одного места на другое, перед посадкой в транспортное средство следует еще раз убедиться, что оружие заряжено. Запрещается посадка в транспортное средство с оружием в руках - сначала она должна быть передана в салон другом охотнику, потом заходит или садится в машину сам владелец оружия.

• В распоряжении руководителя охоты должны быть медикаменты и перевязочный материал для оказания при необходимости первой помощи.

• Если во время коллективной охоты произошел несчастный случай, охоты следует прекратить, пострадавшему оказать первую домедицинскую помощь и организовать его немедленной доставке в ближайшее лечебное учреждение.

Работники полиции подчеркивают: вполне возможно, что трагедии не произошло бы, если бы все участники охоты твердо знали и безоговорочно придерживались этих правил.

Помните: охота не прощает легкомыслия, и лучше вернуться домой без дичи, но живой и здоровой. Будьте внимательными и осторожными, и тогда охота действительно будет и удовольствием, и спортом.

Отдел коммуникации полиции Сумщины