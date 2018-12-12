В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике

Соревнования состоятся в манеже СумГУ. В соревнованиях примут участие лучшие атлеты Сумщины и гости из других областей.
Федерация легкой атлетики Сумской области приглашает всех желающих посетить праздник королевы спорта.
Начало соревнований в пятницу, 18 января, в 15.00, в субботу, 19 января, с 9.00.
Расписание можно посмотреть здесь.
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