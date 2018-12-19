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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:531

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину (фото)

Работники Шосткинского отдела полиции разыскивают Бонько Сергея Ивановича, 1990 г.р., жителя Шостки.

В полицию с заявлением об исчезновении своего брата обратилась 33-летняя жительница Шостки. Заявительница рассказала, что ее брат 31 декабря ушел из дома и не вернулся. На связь он с того дня не выходил, а его мобильный телефон выключен.

На вид разыскиваемому 28-30 лет, ростом около 180 см, худощавого телосложения. Имеет черные волосы и темные глаза. На голове, в области затылка, имеется шрам длиной около 2 сантиметров.

Был одет в черную болоньевую куртку с меховым воротником, черные спортивные утепленные штаны. Обут в черно-коричневые зимние ботинки, на голове имел черную вязаную шапку.

Полиция устанавливает местонахождение пропавшего мужчины, и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи: оглянитесь вокруг, возможно, указанный человек находится где-то поблизости и нуждается в помощи.

Если кому-то из граждан известно его местонахождение, или его видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске женщины - сообщите об этом в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или по телефонам (050) 515-62-95, (050) 327-91-48, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Шостка
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