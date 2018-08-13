Еще двое детей травмировались на горке в детском парке Еще двух детей с травмами привезли в Сумскую областную клиническую больницу из детского парка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Анна Горпинич, которая лежит в этой же больнице со своим сыном.

«Только что привезли на скорой еще 2 детей из «Сказки». У одной сотрясение, у второго - травма позвоночника. Что там за горка такая?» - написала она.