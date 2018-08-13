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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:0549

Еще двое детей травмировались на горке в детском парке

Еще двух детей с травмами привезли в Сумскую областную клиническую больницу из детского парка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Анна Горпинич, которая лежит в этой же больнице со своим сыном.

«Только что привезли на скорой еще 2 детей из «Сказки». У одной сотрясение, у второго - травма позвоночника. Что там за горка такая?» - написала она.

Общество Детский парк Детский травматизм

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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