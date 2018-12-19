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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:131

У кого в Сумах завтра не будет воды

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водосети по улице Южная.

Для проведения аварийных работ по устранению порыва водопровода диаметром 400 мм по ул. Южная, 40 завтра, 7 января, с 8:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Герасима Кондратьева, ул. Героев Небесной Сотни, пер. Гражданский, ул. Петропавловская и прилегающих улиц.

После устранения аварии на водосети подача воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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