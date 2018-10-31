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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сума вандалы сломали деревянного павлина

На ул. Горького неизвестные сломали деревянного павлина, установленного работниками КП «Зеленстрой» на склоне.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Дмитрий Супрун.

«Уважаемые сумчане. Город наш все же город быдла. По ул. Горького напротив остановки «Дворец культуры» на склоне была инсталляции в форме павлина с распущенным хвостом, который засаживался цветами. Какому-то быдлу показалось, что и эта красота мешает», - написал сумчанин.

Напомним: в новогоднюю ночь неизвестные разбили большую часть стекол на остановке напротив.

Право Вандализм
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