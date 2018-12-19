На Сумщине спасатели помогли доставить беременную женщину в больницу (видео)

Спецавтомобиль врачей «ГАЗель», который направлялся на вызов, застрял в снежном сугробе в с. Подлипное, которое относится к Конотопскому городскому совету.
Отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части помогло медработникам попасть к месту вызова в селе. Оттуда врачи забрали беременную женщину. Спасатели отбуксировали автомобиль экстренной медицинской помощи на безопасный участок пути. Оттуда он отправился в больницу.
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