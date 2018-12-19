На Сумщине спасатели помогли доставить беременную женщину в больницу (видео) 6 января в 17:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи бригаде экстренной медицинской помощи.

Спецавтомобиль врачей «ГАЗель», который направлялся на вызов, застрял в снежном сугробе в с. Подлипное, которое относится к Конотопскому городскому совету.

Отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части помогло медработникам попасть к месту вызова в селе. Оттуда врачи забрали беременную женщину. Спасатели отбуксировали автомобиль экстренной медицинской помощи на безопасный участок пути. Оттуда он отправился в больницу.

Всего к операции было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.