В Сумах разыграли призы парного теннисного турнира

1 место – Поддубная Оксана/Загорулько Сергей
2 место – Охоненко Владимир/Семененко Евгений
3 место – Мажникова Марина/Скуба Сергей и Маландий Евгения/Галашан Валерий.
22-23 декабря в спортклубе «Maxima» провели теннисный турнир «Зимний Кубок ТА»....
15-16 ноября в спортзале стадиона «Аванград» прошел кубок Теннисной академии....
5-7 ноября в Киеве проходил Всеукраинский турнир по теннису «Forehand Cup 23 by babolat» до 12 лет....
29-30 сентября на кортах Теннисной академии состоялся детский чемпионат области по теннису....
Сумская теннисистка Елизавета Костюк успешным выступила на турнире «Фортуна 13» 1-ой категории ФТУ....