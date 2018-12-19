В Сумах разыграли детский Рождественский турнир по футзалу

На площадке спорткомплекса СумГУ встретились 10 команд из Сум, Ахтырки, Краснополья, Липовой Лолины, Белополья, Харькова и Киева, разбитые на две группы. После группового этапа были игры плей-офф.
В итоге победу одержала команда Сумского района, которая в финале обыграла харьковскую «ДЮСШ-1» 2:2 (2-0 по пен.). Третье место заняла команда Сумского футбольного центра «Барса», обыгравшая «Нефтяник-2005» из Ахтырки 4:2.
Лучшим вратарем турнира признали Константин Невмиващенко («Барса»), лучшим защитником - Роман Горенко («Явор»), лучшим нападающим - Даниил Толкачев («ДЮСШ-1»). Лучший бомбардир турнира - Денис Азизов («Нефтяник-05»). Лучший игрок турнира - Иван Цыба (ДЮСШ Сумского района).
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