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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28159

В Сумах разыграли детский Рождественский турнир по футзалу

3-6 января в Сумах провели 27-й Рождественский турнир по футзалу среди юношей 2005-2006 г.р.

На площадке спорткомплекса СумГУ встретились 10 команд из Сум, Ахтырки, Краснополья, Липовой Лолины, Белополья, Харькова и Киева, разбитые на две группы. После группового этапа были игры плей-офф.

В итоге победу одержала команда Сумского района, которая в финале обыграла харьковскую «ДЮСШ-1» 2:2 (2-0 по пен.). Третье место заняла команда Сумского футбольного центра «Барса», обыгравшая «Нефтяник-2005» из Ахтырки 4:2.

Лучшим вратарем турнира признали Константин Невмиващенко («Барса»), лучшим защитником - Роман Горенко («Явор»), лучшим нападающим - Даниил Толкачев («ДЮСШ-1»). Лучший бомбардир турнира - Денис Азизов («Нефтяник-05»). Лучший игрок турнира - Иван Цыба (ДЮСШ Сумского района).

Спорт Рождественский турнир Футзал

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