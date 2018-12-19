В Сумах состоялась рождественская встреча с патрульными

Полицейские роты тактико-оперативного реагирования всего за несколько минут могли сделать из ребенка настоящего помощника патрульного. Бронежилет, шлем, резиновая дубинка, щит - спецсредства инспекторов роты ТОР примеряли все участники праздничной встречи. О популярности ТОРовцев и их спецсредств свидетельствует и количество сделанных фотографий с ними.
«Второй год подряд в Сумах проводятся рождественские встречи с работниками нашего управления. Патрульные не только несут службу в усиленном режиме, но и стараются подарить малышам праздничное настроение, организуя совместные встречи. Приятно видеть такое количество улыбающихся и радостных детишек», - говорит начальник управления патрульной полиции в Сумской области Алексей Калюжный.
В течение трех часов на площади мелькали световые маячки синего и красного цвета патрульных автомобилей, а через громкоговоритель звучали детские приветствия и поздравления с праздником.
Сейчас патрульные и работники роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) продолжают нести службу в усиленном варианте....
Патрульные предотвратили самоубийство женщины, которая пыталась выпрыгнуть из окна многоэтажки....
Патрульные помогли пожилой женщине, которая в закрытой квартире не могла самостоятельно подняться с пола и просила о помощи....
"Новая радость настала" -. одна из самых известных украинских колядок, соединившая в себе лучшие элементы религиозного и народного колядования....
Патрульная полиция приглашает всех на празднование Рождества....