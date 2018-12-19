В Сумах состоялась рождественская встреча с патрульными 7 января, с 11 часов, на Театральной площади каждый маленький сумчанин имел возможность провести незабываемое время в окружении патрульных полицейских - осмотреть и примерить их снаряжение, подержать спецсредства, посидеть в служебном автомобиле, а также получить вкусное лакомство, рассказав полицейским колядку.

Полицейские роты тактико-оперативного реагирования всего за несколько минут могли сделать из ребенка настоящего помощника патрульного. Бронежилет, шлем, резиновая дубинка, щит - спецсредства инспекторов роты ТОР примеряли все участники праздничной встречи. О популярности ТОРовцев и их спецсредств свидетельствует и количество сделанных фотографий с ними.

«Второй год подряд в Сумах проводятся рождественские встречи с работниками нашего управления. Патрульные не только несут службу в усиленном режиме, но и стараются подарить малышам праздничное настроение, организуя совместные встречи. Приятно видеть такое количество улыбающихся и радостных детишек», - говорит начальник управления патрульной полиции в Сумской области Алексей Калюжный.

В течение трех часов на площади мелькали световые маячки синего и красного цвета патрульных автомобилей, а через громкоговоритель звучали детские приветствия и поздравления с праздником.