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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01468

В Сумах снова разбили стеклянную остановку

Неизвестные разбили стекло на остановке возле 3-й поликлиники на ул. Ильинской.

Фото выложено в Фейсбуке в группе «Сумы – лучший город на Земле!».

«Вандалы разбили остановку около 3-ю больницу

Каждый празднует по-своему...», - прокомментировал автор фото.

Сумчане, комментирующие фото разделились во мнениях. Одни ругают вандалов, не уважающих родной город, другие – чиновников, которые додумались до таких остановок. Третьи – подозревают в вандализме подрядчиков, которые хотят отхватить очередной куш из бюджета за ремонт.

Напомним: буквально в новогоднюю ночь неизвестные разбили большую часть стекол на остановке возле Дворца культуры Сумского НПО.

Право Вандализм Остановка

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