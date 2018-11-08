В Сумах снова разбили стеклянную остановку

Фото выложено в Фейсбуке в группе «Сумы – лучший город на Земле!».
«Вандалы разбили остановку около 3-ю больницу
Каждый празднует по-своему...», - прокомментировал автор фото.
Сумчане, комментирующие фото разделились во мнениях. Одни ругают вандалов, не уважающих родной город, другие – чиновников, которые додумались до таких остановок. Третьи – подозревают в вандализме подрядчиков, которые хотят отхватить очередной куш из бюджета за ремонт.
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