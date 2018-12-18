В Сумах остановились троллейбусы (обновлено)

Так, в связи с ухудшением погодных условий в различных районах города (пр. Курский, район железнодорожного вокзала, ул. Роменская, пр. М. Лушпы) прекратили движение троллейбусы № 5, № 7, № 12, № 17. Кроме того, в контактной сети на участке ул. Леваневского - Железнодорожный вокзал - ул. Металлургов исчезло напряжение (причины выясняет ремонтная бригада коммунального предприятия), сообщает КП «Электроавтотранс».
В 9.15 движение было возобновлено.
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