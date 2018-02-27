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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01248

Весовые комплексы в Сумах планируют купить до апреля

Сумы планируют купить пять весовых комплексов для отслеживания перегруза.

Вопрос в очередной раз обсуждался сегодня, 8 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Поручение проработано, - отчитался он. – Укртрансбезпека дала добро в плане того, что их представители будут помогать нам выполнять данные работы. Со своей стороны управление обратилось к планово-бюджетной комиссии с вопросом относительно выделения средств на покупку пяти данных комплексов. И нужно определиться со структурным подразделением Сумского горсовета, которое будет выставлять туда людей, чтобы проводить данные работы. Мы ждем выделения денег, купим и сможем это все установить.

- Давайте оставим на контроле до окончания самой процедуры закупки, - предложил мэр Сум Александр Лысенко.

- Если можно до марта месяца, - попросил В.Шилов. - Потому что я так понимаю, что деньги нам будут выделять из свободного остатка.

- Давайте до апреля.

- Да, будут выделены деньги, мы все закупим…

- Хорошо, на первом аппаратном совещании в апреле будете отчитываться, - резюмировал мэр.

Общество Весовые комплексы

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