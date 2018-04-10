Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1628 заявлений и сообщений.

Из них 55 с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 25: это 1 факт телесных повреждений, 2 факта ограбления, 1 факт незаконного обращения с оружием, 4 кражи, выявлены 12 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 67 граждан. Кроме того, сотрудники городского отдела полиции были задействованы для обеспечения общественного порядка во время новогодних и рождественских праздников.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1722 вызова и задания, из них по линии «102» - 1345. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 306 админматериалов, из них 13 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 102 протоколов. Раскрыто по горячим следам 13 преступлений.