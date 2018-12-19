Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 8 января.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Привокзальная, 35 сегодня, 8 января, прекращено водоснабжение в дома №№ 35, 35а, 35б, 35в, 35г, 35Д по ул. Привокзальная.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.