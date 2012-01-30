На Сумщине развернули пункты обогрева

В связи со значительным снижением температурных показателей и с целью предупреждения случаев переохлаждения людей, оказание помощи мало защищенным слоям населения на территории области функционируют пункты обогрева.
С 27 декабря такие стационарные пункты обогрева функционируют во всех районах области. Расположены они в медицинских учреждениях и учреждениях социальной сферы. Здесь люди смогут согреться, выпить горячего чая и подкрепиться.
Всего на территории Сумщины 910 пунктов обогрева, 644 из которых обеспечены горячим питанием и уже оказали помощь 30 гражданам.
С перечнем таких мест можно ознакомиться на сайте Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по ссылке.
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