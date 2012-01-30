На Сумщине развернули пункты обогрева Для оказания помощи гражданам при снижении температуры воздуха на Сумщине развернули 910 пунктов обогрева.

В связи со значительным снижением температурных показателей и с целью предупреждения случаев переохлаждения людей, оказание помощи мало защищенным слоям населения на территории области функционируют пункты обогрева.

С 27 декабря такие стационарные пункты обогрева функционируют во всех районах области. Расположены они в медицинских учреждениях и учреждениях социальной сферы. Здесь люди смогут согреться, выпить горячего чая и подкрепиться.

Всего на территории Сумщины 910 пунктов обогрева, 644 из которых обеспечены горячим питанием и уже оказали помощь 30 гражданам.

С перечнем таких мест можно ознакомиться на сайте Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по ссылке.