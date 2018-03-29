Сумской бюджет выполнили на 98,7%

Сумма недовыполнения к плану на год составляет 21,8 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 31,6 млн грн, акцизного налога - 8 млн гривен, сообщидли в горфиндепартаменте.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 241 млн гривен.
В Специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступило 102 млн грн (120,8% к плану на год), что на 17,6 млн грн (20,8%) больше поступлений за соответствующий период 2017 года.
Поступления в бюджет развития составили 8,9 млн грн, что на 5,7% больше плана на год.
Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 1,6 млрд грн (97,3% к плану на год), в специальный фонд – 53,6 млн грн (89,9% к годовому плану).
Сегодня, 19 декабря, Сумской горсовет принял городской бюджет на 2019 год....
15 декабря состоятся общегородские общественные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год, проекта Программы экономического и социального развития г....
Городская власть начинает работу над подготовкой проекта бюджета на следующий год....
Депутаты городского совета на очередной сессии 20 июня своим решением внесли изменения и дополнения в городской бюджет на 2018 год....
Во время сессии сумского городского совета 28 марта депутаты голосовали за перераспределение остатка неиспользованных средств бюджета за 2017 год....