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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской бюджет выполнили на 98,7%

По состоянию на 1 января в общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступило 1,6 млрд грн (98,7% к плану на год).

Сумма недовыполнения к плану на год составляет 21,8 млн грн, в том числе за счет: налога на доходы физических лиц – 31,6 млн грн, акцизного налога - 8 млн гривен, сообщидли в горфиндепартаменте.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 241 млн гривен.

В Специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступило 102 млн грн (120,8% к плану на год), что на 17,6 млн грн (20,8%) больше поступлений за соответствующий период 2017 года.

Поступления в бюджет развития составили 8,9 млн грн, что на 5,7% больше плана на год.

Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 1,6 млрд грн (97,3% к плану на год), в специальный фонд – 53,6 млн грн (89,9% к годовому плану).

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