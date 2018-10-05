Сумчанам задолжали четверть миллиарда заработанных гривен

Ее накопили 17 предприятий: шесть - экономически активных (221 млн грн.), из них: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 215 млн грн; семь - предприятия-банкроты (29,4 млн грн), наибольший удельный вес среди которых имеет ПАО «Selmi» - 26,4 млн грн; четыре - экономически неактивные (110,5 тыс. гривен).
По девяти предприятиям сумма задолженности по заработной плате в течение текущего года остается неизменной и составляет 2872,5 тыс. грн или 1,2% общей суммы задолженности на 1 декабря, из них: 2762 тыс. грн по пяти предприятиях-банкротах и 110,5 тыс. грн по четырем экономически неактивным предприятиям.
В течение декабря 2018 года, согласно оперативной информации, предприятиями-должниками было выплачено 11,9 млн грн задолженности по заработной плате, а именно: ГП «Сумской облавтодор» ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» - 241,6 тыс. грн; Филиал «Сумской райавтодор» ГП «Сумской облавтодор» ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» - 303 тыс. грн; Филиал «Сумская дорожно-екслуатацийна участок» ГП «Сумской облавтодор» ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» - 744,8 тыс. грн; ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 9284,5 тыс. грн; ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 1076,3 тыс. грн; ООО «Маш-Сервис» - 259,2 тыс. грн; ГП «Сумской государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» - 5,4 тыс. грн; ООО «Сумыспортинвест» - 30,4 тыс. грн.
На первом аппаратном совещании нового 2019 года секретарь Конотоского горсовета Татьяна Сизон акцентировала внимание начальников ЖЭКов на скорейшем погашении долгов...
В октябре первые две работницы Сумского НПО получили всю задолженность по зарплате через суд....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в сентябре...
В Апелляционный суд Сумской области поступают апелляционные жалобы от ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» на решение суда первой инстанции, которыми...
4 октября доведенные до отчаяния работники казенного завода «Звезда», которые уже на протяжении года не получают заработную плату, перекрыли автодорогу...