Сумчанам задолжали четверть миллиарда заработанных гривен Согласно оперативной информации, по состоянию на 1 января в Сумах задолженность по заработной плате составляет 250,5 млн гривен.

Ее накопили 17 предприятий: шесть - экономически активных (221 млн грн.), из них: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 215 млн грн; семь - предприятия-банкроты (29,4 млн грн), наибольший удельный вес среди которых имеет ПАО «Selmi» - 26,4 млн грн; четыре - экономически неактивные (110,5 тыс. гривен).

По девяти предприятиям сумма задолженности по заработной плате в течение текущего года остается неизменной и составляет 2872,5 тыс. грн или 1,2% общей суммы задолженности на 1 декабря, из них: 2762 тыс. грн по пяти предприятиях-банкротах и 110,5 тыс. грн по четырем экономически неактивным предприятиям.

В течение декабря 2018 года, согласно оперативной информации, предприятиями-должниками было выплачено 11,9 млн грн задолженности по заработной плате, а именно: ГП «Сумской облавтодор» ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» - 241,6 тыс. грн; Филиал «Сумской райавтодор» ГП «Сумской облавтодор» ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» - 303 тыс. грн; Филиал «Сумская дорожно-екслуатацийна участок» ГП «Сумской облавтодор» ПАО ГАК «Автомобильные дороги Украины» - 744,8 тыс. грн; ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 9284,5 тыс. грн; ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 1076,3 тыс. грн; ООО «Маш-Сервис» - 259,2 тыс. грн; ГП «Сумской государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и пигментов» - 5,4 тыс. грн; ООО «Сумыспортинвест» - 30,4 тыс. грн.