За час в Сумах остановились 4 лифта? Одной из главных тем аппаратного совещания при главе облгосадминистрации этот раз была неисправность лифтов в Сумах, в результате чего погиб ребенок

Заммэра Сум Александр Журба доложил на аппаратном совещании в облгосадминистрации, что на сегодня, 8 января, в Сумах остановлены 83 лифта.

Знает ли чиновник, что буквально за час до этого на аппаратке у мэра и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко докладывал о 79 нерабочих подъемниках, неизвестно. Можно сделать вывод: или сумские чиновники не знают, о чем говорят, или за час в Сумах сломались четыре лифта, и информация у заммэра самая оперативная.

Тем временем глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил передать все документы относительно предприятий лифтового хозяйства, владельцами которых является одно лицо, в правоохранительные органы.

В ходе аппаратного совещания руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий сообщил Николай Клочко, что из открытых источников стало известно, что положительное заключение сумском лифта-убийцы выдала фирма его же балансодержателя. Речь идет о директоре КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгении Скоробагатском, который является учредителем ООО «Эксперт-лифт».

«По информации, которую предоставило нам Управление Гоструда в Сумской области, создается впечатление, что у вас все лифтовое хозяйство в городе Сумы завязано на одном лице, фирмы которого содержат лифты, осуществляют капитальный ремонт, но еще и дают экспертные выводы относительно их пригодности к эксплуатации. Именно по такой схеме был осуществлен капитальный ремонт лифта, который и стал причиной трагедии», - отметил Дмитрий Живицкий.

Николай Клочко поручил передать все собранные документы в правоохранительные органы, ведь они могут стать еще одним шагом к определению виновных в смерти ребенка.

Кроме того, глава облгосадминистрации отметил, что сегодня выгоднее купить новый лифт, который прослужит 25 лет и больше, однако городские власти почему-то этого не делает. Зато ремонтируют старые изношенные лифты, которые и могут привести к таким трагедиям.