На Сумщини распилили 150 тысяч на ремонте дороги

Прокуратурой Сумской области по результатам следствия, проведенного следователями Следственного управления ГУ НП Украины в Сумской области, сообщается о подозрении физическое лицо-предприниматель, который во время ремонта дорожного покрытия присвоил бюджетные средства.
Установлено, что в 2017 году между указанным предпринимателем и Хустянским сельским советом Бурынского района заключен договор на проведение ремонта твердого дорожного покрытия ряда улиц указанного населенного пункта. В дальнейшем на основании актов выполненных работ предпринимателю перечислено почти полмиллиона гривен.
Однако в ходе следствия установлено, что в официальной документации предприниматель отметил недостоверные сведения об объемах и качестве выполненных работ, в том числе об использованных во время их выполнения материалы. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы объемы работ по ремонту дорожного покрытия являются завышенными почти на 150 тыс. грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное повторно), ч. 1 и ч. 3 ст. 358 подделка официального документа, совершенное повторно) УК Украины.
Справка: подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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