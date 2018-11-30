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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:08149

На Сумщини распилили 150 тысяч на ремонте дороги

На Сумщине разоблачили очередного предпринимателя, который во время ремонта дорог присвоил около 150 тыс. грн.

Прокуратурой Сумской области по результатам следствия, проведенного следователями Следственного управления ГУ НП Украины в Сумской области, сообщается о подозрении физическое лицо-предприниматель, который во время ремонта дорожного покрытия присвоил бюджетные средства.

Установлено, что в 2017 году между указанным предпринимателем и Хустянским сельским советом Бурынского района заключен договор на проведение ремонта твердого дорожного покрытия ряда улиц указанного населенного пункта. В дальнейшем на основании актов выполненных работ предпринимателю перечислено почти полмиллиона гривен.

Однако в ходе следствия установлено, что в официальной документации предприниматель отметил недостоверные сведения об объемах и качестве выполненных работ, в том числе об использованных во время их выполнения материалы. Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы объемы работ по ремонту дорожного покрытия являются завышенными почти на 150 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (присвоение чужого имущества, совершенное повторно), ч. 1 и ч. 3 ст. 358 подделка официального документа, совершенное повторно) УК Украины.

Справка: подозреваемому грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Бурынский район Присвоение средств Распил Ремонт дорог

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