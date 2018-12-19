Правоохранители разыскали «помощника», которым оказался серийный вор

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратился 58-летний житель города. Мужчина сообщил, что у него пропал мобильный стоимостью почти в шесть тысяч гривен. Он также рассказал, что накануне исчезновения телефона познакомился с незнакомцем, который ему помог, и предположил, что именно он и причастен к краже.
«Потерпевший подробно описал незнакомца работникам полиции, - комментирует Руслан Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Его нашли и допросили. Им оказался 36-летний роменчанин, который признался в содеянном. Правоохранителям он рассказал, что, идя по улице, заметил мужчину, который оступился и упал. А когда он подошел ему помочь, заметил, как из кармана выглядывает телефон. Поэтому, завязав с ним разговор, незаметно вытащил мобильный, который продал тем же вечером».
В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которое уже направлено в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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