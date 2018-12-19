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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17314

Кого поймала полиция Сумщины на Рождество

Накануне рождественских праздников полиция области была переведена на усиленный вариант несения службы.

Порядок во время праздничных богослужений, участие в которых приняли почти 16 000 верующих, обеспечивали 346 милиционеров. В полицию Сумщины 6 и 7 января поступило 889 сообщений, из которых 68 - с признаками уголовных преступлений. За два дня полиции раскрыла 5 краж, 1 грабеж, разоблачили двух злоумышленников в хранении наркотиков и устанавливали причины аварии, произошедшей в Путивле.

Так, полицейские Ахтырского, Роменского и Краснопольского районов разоблачили четырех мужчин в возрасте от 52 до 38 лет, которые обокрали своих односельчан и украли у них электроприборы, мобильные телефоны и деньги.

А в Путивле правоохранители раскрыли грабеж и задержали 20-летнего парня, который отобрал мобильный телефон у прохожего, разоблачили 33-летнюю женщину, которая во время распития спиртных напитков ударил ножом своего 27-летнего приятеля и устанавливали обстоятельства ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина.

В областном же центре и Великописаревском районе разоблачили двух мужчин с наркотиками, у которых во время личного досмотра обнаружили самодельное устройство для их употребления и сверток с марихуаной.

Благодаря проведенному комплексу оперативно-профилактических мероприятий и широкой разъяснительной работы нарушений общественного порядка не допущено, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Полиция Рождество

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