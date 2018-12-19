Как провели выходные сумские патрульные Сейчас патрульные и работники роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) продолжают нести службу в усиленном варианте.

Во время рождественского праздника патрульные обеспечивали публичную безопасность и правопорядок в областном центре, а также автодорогах Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области, а также максимально приближали патрульные экипажи к местам проведения массовых мероприятий и церквей.

Всего за выходные и Рождество Христово инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области:

- проработали более 500 сообщений;

- составили 38 административных материалов за нарушение общественного порядка;

- составили 69 административных материалов за нарушение ПДД (из них 4 случая вождения в состоянии опьянения)

- обнаружили 3 факта хранения вероятно наркотических веществ;

- обнаружили 1 случай управления с документами с признаками подделки;

- обнаружили мужчину, который находился в розыске;

- проведи детский праздник «Рождество с патрульными».

На выходных в областном центре произошло 3 ДТП, к тому же, еще в 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы.