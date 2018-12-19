Как провели выходные сумские патрульные

Во время рождественского праздника патрульные обеспечивали публичную безопасность и правопорядок в областном центре, а также автодорогах Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области, а также максимально приближали патрульные экипажи к местам проведения массовых мероприятий и церквей.
Всего за выходные и Рождество Христово инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области:
- проработали более 500 сообщений;
- составили 38 административных материалов за нарушение общественного порядка;
- составили 69 административных материалов за нарушение ПДД (из них 4 случая вождения в состоянии опьянения)
- обнаружили 3 факта хранения вероятно наркотических веществ;
- обнаружили 1 случай управления с документами с признаками подделки;
- обнаружили мужчину, который находился в розыске;
- проведи детский праздник «Рождество с патрульными».
На выходных в областном центре произошло 3 ДТП, к тому же, еще в 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы.
7 января, с 11 часов, на Театральной площади каждый маленький сумчанин имел возможность провести незабываемое время в окружении патрульных полицейских...
Патрульные предотвратили самоубийство женщины, которая пыталась выпрыгнуть из окна многоэтажки....
Патрульные помогли пожилой женщине, которая в закрытой квартире не могла самостоятельно подняться с пола и просила о помощи....
"Новая радость настала" -. одна из самых известных украинских колядок, соединившая в себе лучшие элементы религиозного и народного колядования....
Патрульная полиция приглашает всех на празднование Рождества....