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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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КП «Электроавтотранс» обмануло сумских рабочих?

Сумчанин Иван Фесенко в Фейсбуке сообщил, что вечером в пятницу, 4 января, троллейбусы вновь перестали ходить на промзону Курского проспекта, где расположен, в частности, трубный завод.

Такая ситуация уже была в середине декабря 2018 года, и тогда работники завода собственными силами расчищали дороги, а городские чиновники уверяли, что в дальнейшем троллейбусы будут курсировать исправно. И вот, прошло две недели, а ситуация повторилась - заводчане и жители близлежащего района снова вынуждены ходить пешком, то ли из-за нечищеных дорог, то ли из-за халатности водителей «Электроавтотранса».

«Господин Лысенко, когда ты наведешь порядок с коммунальным транспортом?» - спрашивает Иван Фесенко и прилагает фото сумчан, возвращающихся домой пешком по проезжей части.

Вопрос недоезда троллейбусов поднимался сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Но мэра Сум интересовало только направление завода «Керамейя» по ул. Пограничной.

Общество КП «Электроавтотранс»

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