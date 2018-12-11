На Сумщине пограничники обнаружили старинную книгу В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками ГФС пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги.

Осматривая автомобиль марки «Mitsubishi», на котором выезжала из Украины гражданка России, правоохранители обнаружили старинную книгу «Руководство к преподаванию по родному слову», 1871 года издания. Она находилась в салоне автомобиля.

Сейчас выявленная книга, которая возможно представляет культурную или историческую ценность, изъята. На правонарушительницу составлены административные материалы.