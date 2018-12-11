На Сумщине пограничники обнаружили старинную книгу

Осматривая автомобиль марки «Mitsubishi», на котором выезжала из Украины гражданка России, правоохранители обнаружили старинную книгу «Руководство к преподаванию по родному слову», 1871 года издания. Она находилась в салоне автомобиля.
Сейчас выявленная книга, которая возможно представляет культурную или историческую ценность, изъята. На правонарушительницу составлены административные материалы.
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